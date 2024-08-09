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Лукашенко: МАЗ остается одним из самых масштабных и востребованных проектов в белорусском машиностроении

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил коллектив ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» с 80-летием со дня образования предприятия. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«МАЗ — завод-легенда. Основанный в 40-х годах двадцатого столетия, прославленный в кинофильмах, он был и остается одним из самых масштабных и востребованных проектов сначала в советском, а сейчас и в белорусском машиностроении, — отметил глава государства. — Ежедневно с конвейера сходят десятки единиц грузовой, пассажирской, прицепной и коммунальной техники, которую покупают более чем в 40 странах мира. Ваши могучие автомобили участвуют в грандиозных стройках, побеждают на сложнейших трассах ралли “Дакар” и “Шелковый путь”. Предприятие стало родным домом для многочисленных трудовых династий, хранящих славные традиции и передающих их молодому поколению».

«Ваши работоспособность и преданность своему делу помогли заводу выстоять в непростые времена, а креативность, использование инновационных технологий и решений дают возможность уверенно смотреть в будущее», — подчеркнул Президент.

Александр Лукашенко выразил убежденность, что и в дальнейшем целеустремленность и профессионализм большого дружного коллектива будут основой для новых успехов на благо родной Беларуси.

Глава государства пожелал работникам и ветеранам Минского автомобильного завода крепкого здоровья, процветания и мирного неба над головой.

Лукашенко Александр