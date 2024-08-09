Лукашенко: МАЗ остается одним из самых масштабных и востребованных проектов в белорусском машиностроении

«МАЗ — завод-легенда. Основанный в 40-х годах двадцатого столетия, прославленный в кинофильмах, он был и остается одним из самых масштабных и востребованных проектов сначала в советском, а сейчас и в белорусском машиностроении, — отметил глава государства. — Ежедневно с конвейера сходят десятки единиц грузовой, пассажирской, прицепной и коммунальной техники, которую покупают более чем в 40 странах мира. Ваши могучие автомобили участвуют в грандиозных стройках, побеждают на сложнейших трассах ралли “Дакар” и “Шелковый путь”. Предприятие стало родным домом для многочисленных трудовых династий, хранящих славные традиции и передающих их молодому поколению».