Японский аналитик объяснил, почему Токио не требует извинений от США

Япония не критикует США и официально не требует извинений Вашингтона за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки по ряду причин, одной из которых является «ядерный зонтик» Соединенных Штатов над Японией в наши дни. Об этом в беседе с РИА Новости заявил профессор университета Рицумэйкан Масато Камикубо.