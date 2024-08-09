Колокольцев: Беларусь и Россия будут укреплять безопасность в рамках ШОС

Накануне министр принял участие во встрече глав МВД государств-участников СНГ с президентом Беларуси Александром Лукашенко, которая прошла в белорусской столице.
По словам Колокольцева, «в период глобальной реконструкции мироустройства» особое значение приобретают международные площадки, которые предоставляют возможность вести конструктивный диалог.
«В данном контексте отмечу вступление Беларуси в состав Шанхайской организации сотрудничества. Искренне поздравляю с этим значимым событием. Несомненно, участники ШОС выиграли от приобретения такого надежного партнера», — подчеркнул министр, его слова цитирует Telegram-канал представителя МВД России Ирины Волк.
При этом глава профильного ведомства подчеркнул, что российская и белорусская стороны продолжат свое взаимодействие по укреплению безопасности теперь уже и в рамках ШОС.
Он также назвал Совет министров внутренних дел стран СНГ одним из эффективных механизмов сотрудничества в правоохранительной сфере.
Колокольцев полагает, что решения, которые были принятые на заседании, поспособствуют «консолидации усилий государств-участников СНГ по противодействию транснациональной преступности и обеспечению общественной безопасности».
Беларусь и ШОС
Беларусь 4 июля в Астане на саммите ШОС стала десятым членом организации.
С 2010 года она являлась партнером организации по диалогу, а в 2015-м получила статус наблюдателя. Решение о начале вступления Беларуси в состав организации было подписано на саммите ШОС в Самарканде в 2023-м.
Таким образом, сейчас ШОС объединяет в качестве членов 10 стран: Беларусь, Индию, Иран, Китай, Казахстан, Пакистан, Кыргызстан, Россию, Узбекистан и Таджикистан.
С ШОС на постоянной основе взаимодействуют два государства-наблюдателя — Монголия и Афганистан, а также 14 партнеров — Азербайджан, Бахрейн, Армения, Камбоджа, Египет, Кувейт, Катар, Мьянма, Мальдивы, Непал, Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция и Шри-Ланка.