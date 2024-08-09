Дмитрий Демешин анонсировал проведение в Хабаровске военного парада в честь Дня Победы в 2025 году

Один из треков рабочей поездки Дмитрия Демешина в Москву касался патриотической направленности. Впервые в следующем, 2025 году, в 80-ю годовщину Победы в Хабаровске состоится парад, посвященный окончанию Второй мировой войны. Соответствующую инициативу уже поддержал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, Дмитрий Демешин принципиально прорабатывает вопрос по увековечиванию подвигов дальневосточников, внесших весомый вклад в общую победу в 1941—1945 годах. В ходе переговоров эту инициативу поддержало руководство РГО.