Дмитрий Демешин анонсировал проведение в Хабаровске военного парада в честь Дня Победы в 2025 году

Для жителей Хабаровского края данная дата имеет свое особое историческое значение.
Один из треков рабочей поездки Дмитрия Демешина в Москву касался патриотической направленности. Впервые в следующем, 2025 году, в 80-ю годовщину Победы в Хабаровске состоится парад, посвященный окончанию Второй мировой войны. Соответствующую инициативу уже поддержал президент РФ Владимир Путин. Кроме того, Дмитрий Демешин принципиально прорабатывает вопрос по увековечиванию подвигов дальневосточников, внесших весомый вклад в общую победу в 1941—1945 годах. В ходе переговоров эту инициативу поддержало руководство РГО.
«Проведение парада станет ярким свидетельством непрерывной связи героический боевых традиций нашей страны, которые сегодня доблестно продолжают воины-дальневосточники. К этой памятной дате в Хабаровске на территории парка “Патриот” мы установим памятник, увековечив бессмертный подвиг наших дедов и прадедов», — написал Дмитрий Демешин в своем телеграм-канале.
Открыть памятник планируют также в следующем году 3 сентября.