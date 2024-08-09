Вице-мэр Владивостока Николай Селюк ушел в отставку

Заместитель главы Владивостока Николай Селюк ушел в отставку. На официальном сайте администрации города (12+) его карточка исчезла из списка вице-мэров, сообщает ИА PrimaMedia.
Николай Селюк в мэрии курировал административно-территориальные управления, а также управление наружной рекламы и информации. Сейчас эти полномочия перераспределены между другими заместителями.
Так, АТУ перешли в ведение Дмитрия Свитайло. А наружная реклама — Екатерине Сиволовской.
Добавим, что с декабря 2022 года Николай Селюк исполнял также полномочия концедента (стороны, представляющей Владивосток в концессионном договоре) с ООО «Цифровое Приморье», реализующим проект платных парковок в дальневосточной столице. Недавно приморские новые медиа сообщили о недовольстве главы города Константина Шестакова этим направлением работы своей команды.
Связано ли это с отставкой, узнать не удалось. Николай Селюк не смог ответить на звонок корр. ИА PrimaMedia в связи с занятостью.
В мэрию он пришел в марте 2022 года. Ранее был депутатом Законодательного собрания Приморья от ЛДПР.