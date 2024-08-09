Вице-мэр Владивостока Николай Селюк ушел в отставку

Добавим, что с декабря 2022 года Николай Селюк исполнял также полномочия концедента (стороны, представляющей Владивосток в концессионном договоре) с ООО «Цифровое Приморье», реализующим проект платных парковок в дальневосточной столице. Недавно приморские новые медиа сообщили о недовольстве главы города Константина Шестакова этим направлением работы своей команды.