Дмитрий Махонин обсудил развитие АПК региона с министром сельского хозяйства РФ

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин обсудил развитие агропромышленного комплекса региона с министром сельского хозяйства РФ Оксаной Лут. Глава региона рассказал о значительном увеличении производства сыра и посевных площадей.
В своем телеграм-канале Дмитрий Махонин привел основной круг вопросов, которые удалось обсудить с главой федерального ведомства, включая перспективы развития растениеводства в Прикамье. По словам главы региона, благодаря тесной работе с Минсельхозом РФ в регионе увеличили посевные площади до 690 тыс. га, более половины которой приходится на кормовые культуры.
«Уборочная кампания в Пермском крае начнется по плану — во второй декаде августа», — заверил глава региона.
Фото: Дмитрий Махонин в Telegram.
Вместе с посевными площадями в Прикамье увеличили рост продукции в пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2023 увеличили в два раза объем производства растительного масла, сыра — в 1,8. Также растет производство круп, кондитерских изделий, муки и мясных полуфабрикатов.
Предприятия АПК Пермского края получают до 30% субсидий капитальных затрат на строительство молочно-товарных ферм, птицеводческих и свиноводческих комплексов. Ими воспользовались уже 40 предприятий. Они создали и реконструировали более 7300 скотомест, создали мощности для переработки и хранения 13 тыс. т зерна.
В этом году на комплексное развитие сельских территорий краевой бюджет выделит 432 млн руб. Федеральный бюджет на развитие АПК Пермского края предусмотрел выделение более 1,3 млрд руб.
«Ставим себе задачу повышать уровень жизни в сельской местности: делаем упор на переоборудование агропромышленного комплекса в муниципалитетах, развитие инфраструктуры, поддержку местных фермеров и семейных предприятий», — подвел итоги встречи Дмитрий Махонин.