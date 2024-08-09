Дмитрий Махонин обсудил развитие АПК региона с министром сельского хозяйства РФ

В своем телеграм-канале Дмитрий Махонин привел основной круг вопросов, которые удалось обсудить с главой федерального ведомства, включая перспективы развития растениеводства в Прикамье. По словам главы региона, благодаря тесной работе с Минсельхозом РФ в регионе увеличили посевные площади до 690 тыс. га, более половины которой приходится на кормовые культуры.