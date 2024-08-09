Премьер Японии отложил визит в Астану

Землетрясения магнитудой около 8 баллов происходят на Хонсю раз в 100−200 лет. По прогнозам ученых, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 баллов в течение ближайших 30 лет составляет 70−80%. В этом случае пострадает значительная часть Японии, а на ее восточное побережье обрушится цунами высотой более 30 метров.