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Премьер Японии отложил визит в Астану

АСТАНА, 9 авг — Sputnik. Премьер Японии Фумио Кисида отложил визит в Астану.

Источник: AP

Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в посольстве Японии в Казахстане.

Причина — угроза сильного землетрясения в Японии. Как сообщили японские новостные источники, большое беспокойство властей и ученых вызывает разлом Нанкай, который находится к юго-востоку от побережья центральной части острова Хонсю.

Фумио Кисида планировал турне по Центральной Азии, в частности в Казахстан. 9 августа в Астане ожидался саммит диалога «Центральная Азия плюс Япония». На 10 августа были намечены переговоры Токаева и Кисиды.

Землетрясения магнитудой около 8 баллов происходят на Хонсю раз в 100−200 лет. По прогнозам ученых, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 баллов в течение ближайших 30 лет составляет 70−80%. В этом случае пострадает значительная часть Японии, а на ее восточное побережье обрушится цунами высотой более 30 метров.