Премьер Японии отложил визит в Астану

Информацию корреспонденту Sputnik Казахстан подтвердили в посольстве Японии в Казахстане.
Причина — угроза сильного землетрясения в Японии. Как сообщили японские новостные источники, большое беспокойство властей и ученых вызывает разлом Нанкай, который находится к юго-востоку от побережья центральной части острова Хонсю.
Фумио Кисида планировал турне по Центральной Азии, в частности в Казахстан. 9 августа в Астане ожидался саммит диалога «Центральная Азия плюс Япония». На 10 августа были намечены переговоры Токаева и Кисиды.
Землетрясения магнитудой около 8 баллов происходят на Хонсю раз в 100−200 лет. По прогнозам ученых, вероятность землетрясения магнитудой 8 или 9 баллов в течение ближайших 30 лет составляет 70−80%. В этом случае пострадает значительная часть Японии, а на ее восточное побережье обрушится цунами высотой более 30 метров.