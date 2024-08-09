Лукашенко сказал про инновации техники МАЗ, которую покупают в 40 странах мира

Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что МАЗ является заводом-легендой. Он заметил, что основанный в 1940-х годах, прославленный в кинофильмах, он был и остается и далее одним из самых масштабных и востребованных проектов сначала в советском, а сейчас и в белорусском машиностроении.