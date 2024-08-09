Лукашенко сказал про инновации техники МАЗ, которую покупают в 40 странах мира

Президент Беларуси Александр Лукашенко в пятницу, 9 августа, поздравил коллектив Минского автомобильного завода — управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ» и сказал, что технику МАЗ покупают в 40 странах мира. Об этом сообщили в пресс-службе президента.
Глава государства в поздравлении обратил внимание на то, что МАЗ является заводом-легендой. Он заметил, что основанный в 1940-х годах, прославленный в кинофильмах, он был и остается и далее одним из самых масштабных и востребованных проектов сначала в советском, а сейчас и в белорусском машиностроении.
Лукашенко отметил, что каждый день с конвейера сходят десятки единиц грузовой, прицепной, коммунальной, пассажирской техники, которую покупают более чем в 40 странах мира.
— Ваши могучие автомобили участвуют в грандиозных стройках, побеждают на сложнейших трассах ралли «Дакар» и «Шелковый путь».
Кроме того, президент Беларуси добавил, что завод стал родным домом для многочисленных трудовых династий, которые хранят славные традиции, передают их молодому поколению. Он подчеркнул, что работоспособность сотрудников МАЗ и преданность своему делу помогли предприятию выстоять в непростые времена, уточнив, что креативность, использование инновационные технологий, решений дают возможность уверенно смотреть в будущее.
Глава государства выразил убеждение в том, что и далее целеустремленность, профессионализм большого дружного коллектива будут основной для новых успехов на благо родной Беларуси.