Ольга Незамаева покидает пост главы департамента соцполитики мэрии Новосибирска

Напомним, Ольга Незамаева занимала свой пост с конца июня 2014 года. В 1989 году она окончила НГМИ с квалификацией — врач-педиатр. С 1989 по 1995 год работала в детской клинической больнице № 1, с 1995 по 1998 год была врачом-лаборантом роддома № 6. С 2005 по 2010 год занимала должность депутата Законодательного собрания Новосибирской области, с 2007 по 2014 год руководила «Новосибирской медицинской корпорацией».