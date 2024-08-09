Президент Туркменистана прилетел в Астану

В кабмине подчеркнули, что Казахстан и Туркменистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. За 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев составил 237,2 млн долларов.