Президент Туркменистана прилетел в Астану

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.
В кабмине подчеркнули, что Казахстан и Туркменистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. За 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев составил 237,2 млн долларов.
Напомним, что лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера. До этого в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.