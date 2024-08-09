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Президент Туркменистана прилетел в Астану

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов прилетел в Астану сегодня. В аэропорту его встретил премьер-министр Олжас Бектенов, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство.

Источник: t.me/KZgovernment

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов примет участие в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии, сообщается в официальном Telegram-канале правительства.

В кабмине подчеркнули, что Казахстан и Туркменистан расширяют торгово-экономическое сотрудничество по всему спектру взаимодействия. За 5 лет объем взаимной торговли между странами увеличился в 4 раза и только за последний год вырос на 28%. Товарооборот за 6 месяцев составил 237,2 млн долларов.

Напомним, что лидеры Кыргызстана, Азербайджана, Таджикистана прилетели в Астану вчера. До этого в столицу прибыл президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев. В Акорде его торжественно встретил Касым-Жомарт Токаев, после начались переговоры и было подписано множество различных двусторонних документов.