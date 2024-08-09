Лукашенко сказал про углубление взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром

Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что история современного Сингапура ярко свидетельствует о том, что в современном мире значимость и влияние государства определяют не только и не столько ее географическим положением, наличием природных ресурсов, размером, сколько силой духа, а также трудолюбием ее народа.