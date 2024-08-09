Лукашенко сказал про углубление взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром

Президент Беларуси Александр Лукашенко 9 августа 2024 года от имени белорусского народа и себя лично поздравил президента Сингапура Тармана Шанмугаратнама и народ страны с национальным праздником — Днем Независимости и сказал про углубление взаимовыгодного сотрудничества. Об этом информирует пресс-служба президента.
Лукашенко в поздравлении обратил внимание на то, что история современного Сингапура ярко свидетельствует о том, что в современном мире значимость и влияние государства определяют не только и не столько ее географическим положением, наличием природных ресурсов, размером, сколько силой духа, а также трудолюбием ее народа.
Президент Беларуси подчеркнул, что Беларусь и Сингапур связывают многолетние отношения доверия и дружбы. Кроме того, две страны связывают стремление к сохранению и укреплению независимости, повышению роли малых и средних государств на международной арене, устойчивого развития.
Глава государства акцентировал внимание на заинтересованность Беларуси в дальнейшем углублении взаимовыгодного сотрудничества с Сингапуром. Речь идет про сферы торговли, экономики. Также называются продовольственная безопасность, расширение межпарламентских, деловых, гуманитарных контактов.