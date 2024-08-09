Военная операция на Украине, день 898-й

08:37 Артамонов добавил, что в Липецке и Липецком МО не работает общественный транспорт. Движение восстановят после отмены красного уровня опасности. Он посоветовал жителям оставаться дома, а предприятиям без экстренной необходимости не вызывать сотрудников на работу.
08:31.
08:24 ❗️В Липецком муниципальном округе ввели режим ЧС для ликвидации последствий детонации взрывоопасных объектов. Жителей населенных пунктов Копцевы Хутора, Федоровка, Яковлевка, Тынковка эвакуировали. Для них подготовили пункты временного размещения.
08:17 По словам Артамонова, взрывы раздались вдали от гражданских строений. В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры, из-за чего в Липецке произошло нарушение электроснабжения.
08:13 Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов написал в Telegram-канале, что ночью Липецк подвергся массированной атаке БПЛА. В городе активно работали системы ПВО. Губернатор попросил жителей не подходить к окнам и укрыться в безопасном месте.
08:07 ⚡️Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа: 26 — над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Крымом, восемь — над акваторией Черного моря.
Кроме этого, в акватории Черного моря уничтожены семь безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крымского полуострова.
08:03.
08:00 Здравствуйте, дорогие читатели! Сегодня 898-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.