Военная операция на Украине, день 898-й

08:07 ⚡️Минобороны сообщило, что за ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотников самолетного типа: 26 — над Белгородской областью, 19 — над Липецкой, семь — над Курской, пять — над Брянской, четыре — над Воронежской, один — над Орловской, пять — над Крымом, восемь — над акваторией Черного моря.