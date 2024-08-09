Власти Молдавии хотят отменить социальные выплаты в Гагаузии

В ноябре прошлого года власти Молдавии заблокировали счета для социальных выплат в Гагаузии. Гуцул обратилась к президенту республики Майе Санду с просьбой разблокировать 830 тысяч долларов от спонсоров, предназначенные для надбавок пенсионерам, но ответа не последовало. Молдавское правительство заявило, что перевод денег был заблокирован из-за подозрений в криминальном происхождении средств. В апреле Гуцул подписала соглашение с российским Промсвязьбанком о выпуске карт «Мир» для пенсионеров и бюджетников Гагаузии, на которые начали поступать ежемесячные выплаты в размере 2 тысяч леев (почти 10 тысяч рублей). Первые выплаты были осуществлены 1 мая.
«Центральные власти в лице офиса Государственной канцелярии в Комрате (административный центр Гагаузской автономии — ред.) пытаются через суд отменить соглашение между гагаузскими властями и российским ПАО “Промсвязьбанк”, благодаря которому более 30 000 пенсионеров и бюджетников автономии получают ежемесячные выплаты в размере 2 тысячи леев», — написала Гуцул.
По ее словам, желание молдавских властей задушить уникальную социальную программу Гагаузской автономии объяснимо.
«В Гагаузии внешняя помощь вся, до последней копейки, распределяется между нуждающимися, минуя карманы министров и без оплаты “услуг” посреднических компаний и гонораров всевозможных экспертов и аудиторов. Жители всей страны внимательно следят за автономией и начинают задавать властям неудобные вопросы — а куда тратятся те колоссальные средства, которые, если верить СМИ, регулярно выделяет Молдове Европейский союз», — отметила Гуцул.
Гагаузия, расположенная на юге Молдавии, традиционно поддерживает сближение с Россией, в то время как Кишинёв ориентирован на евроинтеграцию. Весной прошлого года на выборах в Гагаузии победу одержала Гуцул, представительница оппозиционной партии «Шор». Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвиняя её в незаконном финансировании, и инициировали уголовные дела против её лидеров. Кроме того, Кишинёв провёл проверку результатов выборов.