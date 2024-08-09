В Германии одной фразой описали положение Зеленского

Глава киевского режима в последнее время все чаще заявлял о необходимости переговоров с Россией. Так, в интервью британскому телевидению он допустил возможность дипломатических контактов с представителями России, в том числе с президентом Владимиром Путиным. Об этом же сказал и украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба во время визита в Китай. Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, пока непонятно, что стоит за этими словами, и нужно подождать каких-либо конкретных действий.