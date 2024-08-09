Дмитрий Демешин: «Требую до 1 сентября обеспечить всех больных положенными им лекарствами»

Врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин стал первым главой региона, открывшим комментарии в социальных сетях. Как и следовало ожидать, уже в первые часы от жителей поступили сотни обращений. Одни из первых комментариев, на которые руководитель территории обратил внимание — проблема с обеспечением граждан инсулином. Даже те, кто имеет право на бесплатное получение этого жизненно важного препарата, не могли получить его. За помощью они обратились к главе региона.
Дмитрий Демешин отреагировал молниеносно. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Во-первых, врио губернатора сразу собрал ответственных за сложившуюся ситуацию чиновников и потребовал объяснений. Он выяснил, что к окончанию первого полугодия краевой минздрав освоил только 26% денег, выделенных на приобретение инсулина. По поручению Дмитрия Демешина провели проверку, в результате которой виновных уволили. Помимо этого, активизировали закупки инсулина, и препараты стали поступать в регион.
«Виновные в срыве закупок лекарств для больных сахарным диабетом уже уволены. Впредь такая ситуация не должна повториться. И еще: неправильно, когда людям приходится постоянно обивать пороги врачебных кабинетов, чтобы получить нужный рецепт. Требую до 1 сентября обеспечить всех больных положенными им лекарствами. Ситуацию держу на контроле», — сообщил тогда врио губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин в своих социальных сетях.
Показателен пример жительницы Советской Гавани Валентины Кравец и ее дочери Елены. У женщин сахарный диабет, и без инсулиносодержащих препаратов им не выжить. Валентина Васильевна — ветеран педагогического труда. Чтобы приобрести необходимое количество лекарств, раньше ей приходилось тратить часть и без того небольшой пенсии. При этом она имеет право на получение инсулина бесплатно.
Однако долгое время ни в Совгаванской райбольнице, ни в городской аптеке № 154 запасов инсулиносодержащих препаратов просто не было. Медики ссылались на отсутствие централизованных поставок. Ее дочь вместо положенных 15 шприц-ручек смогла получить только 11: большего на складе просто не было. Повезло лишь в том, что у ее мамы имелся подходящий препарат, и женщины смогли поделить его между собой.
После вмешательства Дмитрия Демешина и активизации по его поручению краевого минздрава Валентина и Елена Кравец получили необходимый на ближайший квартал объем инсулиносодержащих препаратов.