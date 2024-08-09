Дмитрий Демешин: «Требую до 1 сентября обеспечить всех больных положенными им лекарствами»

Однако долгое время ни в Совгаванской райбольнице, ни в городской аптеке № 154 запасов инсулиносодержащих препаратов просто не было. Медики ссылались на отсутствие централизованных поставок. Ее дочь вместо положенных 15 шприц-ручек смогла получить только 11: большего на складе просто не было. Повезло лишь в том, что у ее мамы имелся подходящий препарат, и женщины смогли поделить его между собой.