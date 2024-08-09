Губернатор Беглов поздравил петербуржцев с 80-летием со дня окончания Ленинградской битвы

С памятной датой жителей Северной столицы поздравил губернатор Александра Беглов.
«Уважаемые ветераны, блокадники, ленинградцы-петербуржцы! Сегодня мы вспоминаем один из важнейших дней в нашей истории — 80 лет назад закончилась Ленинградская битва», — обратился к жителям города Беглов.
Эта битва была самым долгим сражением Великой Отечественной войны — она длилась больше трех лет. Каждый день защитники и жители Ленинграда совершали подвиг, равных которому не было и нет в мировой истории. Бои за Северную столицу шли на огромной территории — от Карелии до Калининской области. В памяти всех россиян навсегда останутся героическая защита города и попытки прорыва блокады, а также операции «Искра» и «Январский гром».
Напомним, лишь летом 1944-го — во время Выборгско-Петрозаводской наступательной операции — фашистов отбросили на сотни километров. Тогда же освободили Выборг и Петрозаводск, а союзник Германии, Финляндия, вышла из войны.
«Сегодня мы склоняем головы перед памятью о людях, которые сражались за наш город и Родину. Вспоминаем тех, кто прошел через нечеловеческие испытания в годы фашистской оккупации», — сказал Беглов.
Губернатор отметил, что в этом году власти города приняли решение создать мемориальный комплекс, посвященный Ленинградской битве. Он будет на Пулковских высотах, где 80 лет назад оставили врага.