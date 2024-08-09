Губернатор Беглов поздравил петербуржцев с 80-летием со дня окончания Ленинградской битвы

Эта битва была самым долгим сражением Великой Отечественной войны — она длилась больше трех лет. Каждый день защитники и жители Ленинграда совершали подвиг, равных которому не было и нет в мировой истории. Бои за Северную столицу шли на огромной территории — от Карелии до Калининской области. В памяти всех россиян навсегда останутся героическая защита города и попытки прорыва блокады, а также операции «Искра» и «Январский гром».