Колумбус
+23°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз

КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Депутат парламента Молдавии, исполнительный секретарь оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер в своем Telegram-канале сообщила, что обратилась в полицию с заявлением об угрозах физической расправы, которые поступают ей в личных сообщениях.

Источник: © РИА Новости

Накануне Таубер рассказала, что на ее личный номер начали поступать угрозы. Депутат призналась, что это не впервые, но последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы.

«Я обратилась в комиссариат полиции сектора Буюканы (микрорайон города Кишинева — ред.) с заявлением об угрозах, которые поступают мне в личных сообщениях. Каждый человек, чьи взгляды противоречат линии правящего режима, находится в серьезной опасности. Физической расправой угрожают не только мне. Многие мои товарищи из блока “Победа” также получают угрозы», — написала Таубер.

Она подчеркнула, что несмотря на поступающие угрозу, она намерена остаться в стране. «Это наш дом, и мы никому его не отдадим… Но, как гражданин и оппозиционный депутат, я требую от властей и компетентных органов обеспечить мою безопасность, а также найти человека, который написал мне это сообщение, и привлечь его к ответственности», — отметила депутат.

С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.