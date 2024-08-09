Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз

Накануне Таубер рассказала, что на ее личный номер начали поступать угрозы. Депутат призналась, что это не впервые, но последнюю угрозу сопроводили фото с кровью и обещанием физической расправы.
«Я обратилась в комиссариат полиции сектора Буюканы (микрорайон города Кишинева — ред.) с заявлением об угрозах, которые поступают мне в личных сообщениях. Каждый человек, чьи взгляды противоречат линии правящего режима, находится в серьезной опасности. Физической расправой угрожают не только мне. Многие мои товарищи из блока “Победа” также получают угрозы», — написала Таубер.
Она подчеркнула, что несмотря на поступающие угрозу, она намерена остаться в стране. «Это наш дом, и мы никому его не отдадим… Но, как гражданин и оппозиционный депутат, я требую от властей и компетентных органов обеспечить мою безопасность, а также найти человека, который написал мне это сообщение, и привлечь его к ответственности», — отметила депутат.
С мая 2022 года оппозиция в Молдавии проводит акции протеста, требуя отставки правительства и президента Майи Санду. Протестующие обвиняют власти в неспособности справиться с экономическим и энергетическим кризисом и в давлении на оппозицию. В результате действий властей была запрещена оппозиционная партия «Шор», а представители других политических групп, включая Партии социалистов, «Возрождение» и «Шанс», сталкиваются с обысками и задержаниями сторонников.