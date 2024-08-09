Депутат парламента Молдавии Таубер обратилась в полицию из-за угроз

Она подчеркнула, что несмотря на поступающие угрозу, она намерена остаться в стране. «Это наш дом, и мы никому его не отдадим… Но, как гражданин и оппозиционный депутат, я требую от властей и компетентных органов обеспечить мою безопасность, а также найти человека, который написал мне это сообщение, и привлечь его к ответственности», — отметила депутат.