Выставки, встречи и договоры: что ждет Хабаровский край на ВЭФ-2024?

На официальном сайте Восточного экономического форума опубликовали архитектуру деловой программы. Мероприятие состоится
В нескольких мероприятиях примет участие делегация Хабаровского края под руководством временно исполняющего обязанности губернатора региона Дмитрия Демешина. Запланировано подписание нескольких соглашений с российскими и иностранными партнерами.
По словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, продолжается разворот на Восток. Для этого нужно строить железные и автомобильные дороги, энергетические мощности и осваивать Северный морской путь. Девятый год результаты развития презентуются на ВЭЫ, который стал крупнейшей международной площадкой для проведения встреч с ведущими российскими и зарубежными компаниями.
В этом году деловые мероприятия форума разделили на семь тематических блоков. Это «Новые контуры международного сотрудничества», «Технологии независимости», «Финансовая система ценностей», «Россия дальневосточная», «Люди, образование и патриотизм», «Транспорт и логистика: новые маршруты» и «Мастер-планы: от архитектуры к экономике».
"Восточный экономический форум зарекомендовал себя как важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое значение сегодня, в условиях глобальных изменений, обретает конструктивный международный диалог. В связи с возросшим запросом на суверенное развитие страны ищут новые точки роста — это определяет приоритеты предстоящего форума. Представители российских и зарубежных органов власти, экспертного и бизнес-сообществ обсудят совершенствование инструментов мировой торговли и межгосударственной системы расчетов, пути достижения технологического суверенитета, а также вопросы полноформатного сотрудничества, в том числе, в рамках интеграционных объединений. Большое внимание будет уделено развитию российского Дальнего Востока. На ВЭФ рассмотрят такие темы, как экономический потенциал развития территорий, преференциальные режимы и мастер-планы дальневосточных городов. Убежден, что форум позволит наметить новые векторы развития в условиях глобальных перемен и выработать механизмы, которые обеспечат лидерство России в сотрудничестве с партнерами в АТР, — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.
Об экономике данных и цифровой трансформации государств, обновлении производств, ИИ и новой энергетике поговорят в «Технологиях независимости». Развитие мировой торговли, вопросы денежно-кредитной политики и интеллектуальной собственности обсудят в «Финансовой системе ценностей».
В треке «Транспорт и логистика: новые маршруты» речь пойдет о перспективах Северного морского пути, сотрудничестве в сфере логистики и развитии международных транспортных коридоров. «Россия дальневосточная» сделает упор на совершенствовании преференциальных режимов, условий для малого бизнеса и мер поддержки населения, а также развитии перспективных направлений экономики макрорегиона.
В направлении «Мастер-планы: от архитектуры к экономике» основными вопросами станут новые технологии жилищного строительства, развитие комфортной городской среды и цифровизация городов, а в блоке «Люди и образование» — сохранение традиционных семейных ценностей, тенденции в высшем образовании, патриотическое воспитание и поддержка культуры коренных народов.
Также планируйся бизнес-диалоги российских предпринимателей с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН.
В первый день ВЭФ состоится второй Международный форум «День сокола». Еще в планах Форум творческих инноваций стран БРИКС, Международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования и молодежная программа Дня будущего.
Традиционно дальневосточные регионы покажут свои достижения на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет с 3по 8 сентября. Хабаровский край представит тут флагманы промышленности, проекты преобразования городов и свои туристические возможности. Также гости смогут посетить выставку-ярмарку продукции края.