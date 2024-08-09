Выставки, встречи и договоры: что ждет Хабаровский край на ВЭФ-2024?

"Восточный экономический форум зарекомендовал себя как важнейшая площадка для развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Особое значение сегодня, в условиях глобальных изменений, обретает конструктивный международный диалог. В связи с возросшим запросом на суверенное развитие страны ищут новые точки роста — это определяет приоритеты предстоящего форума. Представители российских и зарубежных органов власти, экспертного и бизнес-сообществ обсудят совершенствование инструментов мировой торговли и межгосударственной системы расчетов, пути достижения технологического суверенитета, а также вопросы полноформатного сотрудничества, в том числе, в рамках интеграционных объединений. Большое внимание будет уделено развитию российского Дальнего Востока. На ВЭФ рассмотрят такие темы, как экономический потенциал развития территорий, преференциальные режимы и мастер-планы дальневосточных городов. Убежден, что форум позволит наметить новые векторы развития в условиях глобальных перемен и выработать механизмы, которые обеспечат лидерство России в сотрудничестве с партнерами в АТР, — подчеркнул советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ Антон Кобяков.