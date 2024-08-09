Завершилась регистрация кандидатов на выборах депутатов думы Иркутска

Всего в ходе этой кампании был выдвинут 271 кандидат. Окружные комиссии зарегистрировали 236 кандидатов, на мандаты претендуют от пяти до девяти человек, сообщает пресс-служба облизбиркома. Напомним, всего в думу Иркутска избираются 35 депутатов. Своих кандидатов на этих выборах выдвинули девять партий, среди которых «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Новые люди», «Гражданская Платформа», «Яблоко», Российская партия свободы и справедливости, «Родина».