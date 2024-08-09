В Пермском крае похоронят погибших участников СВО

В трех округах Пермского края 9 и 10 августа пройдут церемонии прощания с погибшими в ходе проведения СВО на Украине земляками. Погибших бойцов похоронят в Ординском, Суксунском и Сивинском округах.
Администрация Ординского муниципального округа сообщила о гибели Щёголева Алексея Андреевича. Прощание с погибшим земляком проходит 9 августа в селе Михайловка. Алексей Щёголев погиб при выполнении боевой задачи 4 июня 2024 года.
В Суксунском округе 10 августа состоится прощание с погибшим военнослужащим Абдуловым Александром Сергеевичем. Его похоронят на кладбище в деревне Агафонково.
Сивинский округ 10 августа простится с погибшим рядовым Пепеляевым Виталием Викторовичем. Он родился 15 января 1985 года, погиб 14 марта 2024 года. Церемония прощания состоится в селе Серьгино.
Администрации территориальных образований Пермского края приносят соболезнования родным и близким погибших в ходе проведения СВО земляков.
В Карагайском округе простятся с двумя погибшими в ходе СВО земляками. Пермский край простится с погибшими бойцами Александром Игошиным и Федором Шилоносовым.