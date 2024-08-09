В правительстве Омской области состоялось крупное переназначение

Напомним, что на пост первого замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (прежнее название министерства. — Прим. Ред.) Антон Киселев был назначен в августе 2023 года. До этого он долгое время работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области.