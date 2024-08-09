В правительстве Омской области состоялось крупное переназначение

Антон Киселев продолжит занимать пост первого заместителя министра внутренней политики Омской области.
«Назначить Киселева Антона Витальевича заместителем министра внутренней политики Омской области 13 августа 2024 года сроком на один год», — говорится в тексте распоряжения за подписью первого вице-губернатора Омской области Рустама Мингазова.
Напомним, что на пост первого замминистра региональной политики и массовых коммуникаций Омской области (прежнее название министерства. — Прим. Ред.) Антон Киселев был назначен в августе 2023 года. До этого он долгое время работал в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Омской области.
В 2017 году стал советником губернатора Омской области на тот момент Виктора Назарова. После работал в компании «Россети».
Добавим, что в прошлом году в Омской области утвердили изменения, согласно которым первые заместители министра и заместители министра назначаются на один год, а не на срок полномочий главы соответствующего ведомства, как было ранее.