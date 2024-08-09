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Совмин утвердил положение о едином реестре маршруток и такси в Беларуси

Белорусское правительство утвердило положение о едином реестре такси и маршруток.

Источник: Комсомольская правда

Совмин утвердил положение о едином реестре маршруток и такси в Беларуси. Речь идет про положение о государственном информационном ресурсе «Реестр автомобильных перевозок пассажиров в нерегулярном сообщении». Это следует из постановления Совета министров № 565 от 1 августа 2024 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.

Говорится, что данный документ устанавливает форму учета заказов — невыполненных и выполненных, в том числе и тех, которые были получены при использовании информационных ресурсов и систем.