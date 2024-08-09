Токаев назвал новые точки роста экономик государств Центральной Азии

«На национальном уровне мы твердо придерживаемся формулы “Успешная Центральная Азия — это Успешный Казахстан”. Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы», — сказал Глава Казахстана.