Токаев назвал новые точки роста экономик государств Центральной Азии

Он подчеркнул «беспрецедентный» уровень регионального сотрудничества, позволяющий решить «многолетние узловые проблемы».
Токаев подчеркнул, что стратегический курс Казахстана на всемерное укрепление регионального партнерства и повышение роли Центральной Азии на мировой арене остается неизменным.
«На национальном уровне мы твердо придерживаемся формулы “Успешная Центральная Азия — это Успешный Казахстан”. Убежден, что будущее нашего региона зависит исключительно от доверительного диалога и сотрудничества наших стран, совместного поиска адекватных ответов на все внутренние и внешние вызовы», — сказал Глава Казахстана.
По его мнению важными являются совместные крупные инфраструктурные и транспортные проекты. Хорошие примеры такого взаимовыгодного сотрудничества в регионе уже имеются.
«Речь идет о Камбаратинской ГЭС-1 в Кыргызстане, Рогунской ГЭС в Таджикистане, газовых проектах Казахстана, Узбекистана и Туркменистана, строительстве новых транспортных коридоров и ряде других важных проектов. Приоритетным является развитие сети торгово-логистических и промышленных хабов в приграничных районах», — сказал Токаев.
Еще необходимо подкрепить наше всестороннее партнерство новыми договоренностями в таких перспективных отраслях, как сельское хозяйство, логистика, текстильная и химическая промышленность, строительство, подчеркнул Токаев.
Также особое место отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор «Север — Юг», инициатива «Пояс и Путь», в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии.
Сегодня в Астане утвердят дорожную карту сотрудничества до 2027 года и документ о региональный кооперации «Центральная Азия — 2040».
Казахстан поддерживает создание Делового совета стран Центральной Азии, сказал Токаев.