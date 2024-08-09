ФСБ и Пермская таможня пресекли канал поставки военных противогазов в Европу

Как сообщает УФСБ, в 2022 году житель Соликамска «путем недостоверного декларирования скрыл от таможенных органов Российской Федерации сведения о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной техники». О какой технике идет речь, в пресс-релизе не сообщается. Его незаконная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Пермскому краю и Пермской таможней.
Следственным отделом управления, в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда продукции военного назначения). Cуд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу 60 тыс. руб.
Как следует из информации с сайта Соликамского горсуда, в этом году приговор по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ был вынесен только в отношении Ильи Гильманова. При этом ему инкриминировалось три преступления, предусмотренных данной статьей. Из судебного акта следует, что господин Гильманов отправил за границу противогазы ПМК-4. Последние используются в качестве войсковых противогазов, поэтому являются продукцией военного назначения. Стоит отметить, что изначально первая инстанция вернула дело прокурору, но Пермский краевой суд это решение отменил.