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ФСБ и Пермская таможня пресекли канал поставки военных противогазов в Европу

Соликамский городской суд вынес приговор в отношении жителя Соликамска, обвиняемого в контрабанде продукции военного назначения в Европу.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает УФСБ, в 2022 году житель Соликамска «путем недостоверного декларирования скрыл от таможенных органов Российской Федерации сведения о пересылаемой в международных почтовых отправлениях военной техники». О какой технике идет речь, в пресс-релизе не сообщается. Его незаконная деятельность была выявлена сотрудниками УФСБ по Пермскому краю и Пермской таможней.

Следственным отделом управления, в отношении гражданина было возбуждено уголовное дело по по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (Контрабанда продукции военного назначения). Cуд признал его виновным и приговорил к трем годам лишения свободы условно и штрафу 60 тыс. руб.

Как следует из информации с сайта Соликамского горсуда, в этом году приговор по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ был вынесен только в отношении Ильи Гильманова. При этом ему инкриминировалось три преступления, предусмотренных данной статьей. Из судебного акта следует, что господин Гильманов отправил за границу противогазы ПМК-4. Последние используются в качестве войсковых противогазов, поэтому являются продукцией военного назначения. Стоит отметить, что изначально первая инстанция вернула дело прокурору, но Пермский краевой суд это решение отменил.