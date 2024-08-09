ФСБ и Пермская таможня пресекли канал поставки военных противогазов в Европу

Как следует из информации с сайта Соликамского горсуда, в этом году приговор по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ был вынесен только в отношении Ильи Гильманова. При этом ему инкриминировалось три преступления, предусмотренных данной статьей. Из судебного акта следует, что господин Гильманов отправил за границу противогазы ПМК-4. Последние используются в качестве войсковых противогазов, поэтому являются продукцией военного назначения. Стоит отметить, что изначально первая инстанция вернула дело прокурору, но Пермский краевой суд это решение отменил.