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Лукашенко рассказал, что лежит в основе развития страны

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Спрос на продукцию сельского хозяйства только растет на мировых рынках, сказал президент Беларуси Александр Лукашенко во время рабочей поездки в Шкловский район.

Источник: Sputnik.by

«Без развития села страны не будет. Мы — славяне — люди коллективные по своему духу, по менталитету. Село — это основа», — цитирует Лукашенко БелТА.

По его словам, на мировых рынках спрос на продукты питания постоянно растет, и это дает хорошую прибыль. В стране имеется школа и база для развития сельского хозяйства, в том числе — для выпуска техники.

Простая формула

Белорусский лидер напомнил, что сейчас даже в пустынях предпринимают попытки вырастить продукцию сельского хозяйства и на это тратят огромные средства. В связи с этим он призвал интенсифицировать работу в аграрном секторе страны, потому что за бешеным ростом населения в мире будет расти и спрос на продовольствие.

«Вот простая формула. Нам нельзя отстать», — поделился видением ситуации Лукашенко.

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Прибыль в кратном размере

Белорусский лидер в ходе совещания по сельскому хозяйству в Шклове заявил, что, прежде чем просить деньги у банков, правительства, или обращаться к нему, нужно показать, что «рубль вложенный даст 10 рублей выручки».

Он напомнил, что нужно уделять внимание технологиям. Поэтому нужна дисциплина в применении технологий со стороны исполнителей.

Лукашенко предупредил, что ошибок никаких быть не должно.

«Потому что это огромные деньги. И у нас лишних денег нет», — подытожил он.

Лукашенко Александр
экономика