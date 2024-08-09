Лукашенко рассказал, что лежит в основе развития страны

Белорусский лидер напомнил, что сейчас даже в пустынях предпринимают попытки вырастить продукцию сельского хозяйства и на это тратят огромные средства. В связи с этим он призвал интенсифицировать работу в аграрном секторе страны, потому что за бешеным ростом населения в мире будет расти и спрос на продовольствие.