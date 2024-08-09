«Следы» Украины в Африке могут иметь для нее далеко идущие последствия

Как считает Бёос, теперь Украине следует беспокоиться о последствиях, так как и другие страны Африки, поддерживающие дружеские отношения с Мали и Нигером, могут отказаться от дальнейшего сотрудничества с Украиной. На его взгляд, на такой шаг может решиться Буркина-Фасо, которая наряду с Мали и Нигером входит в Конфедерацию государств Сахеля.