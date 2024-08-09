«Следы» Украины в Африке могут иметь для нее далеко идущие последствия

В конце июля повстанческие силы на севере Мали вступили в бой с военными малийской армии и представителями частной военной компании «Вагнер», что привело к значительным жертвам.
29 июля представитель разведывательного управления Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил, что Киев предоставляет малийским повстанцам «всю необходимую информацию» для проведения успешной военной операции против малийской армии и ЧВК «Вагнер». Украинские СМИ опубликовали фотографию, на которой якобы видно, что повстанцы поднимают украинские флаги.
Однако сотрудникам BBC Verify, занимающимся проверкой фактов, потребовалось немного времени, чтобы выяснить, что фотография является фейковой: она была взята из видео, опубликованного в июне в соцсети Х. Однако на нем нет украинского флага, только флаг Азавада.
Как пишет NRK, это не удивляет старшего научного сотрудника Норвежского института международных отношений (NUPI) Мортена Бёоса.
Бёос предполагает, что Юсов сообщил о предоставлении помощи туарегам, чтобы «поднять моральный дух» — это была своего рода информационно-психологическая операция.
Мали на заявление Юсова ответила полным разрывом дипломатических отношений с Украиной, а через два дня ее примеру последовал соседний Нигер.
Представитель военного переходного правительства Нигера Амаду Абдраман тогда призвал «международное сообщество противостоять принятому Украиной решению выступить в защиту терроризма в глобальном контексте, в котором игнорируется необходимость борьбы с этим злом».
Мали и Нигер обратились в Совет безопасности ООН с просьбой расследовать сообщения о поддержке Украиной вооруженных группировок на севере Мали, заявил Фусейун Уатара, замглавы комитета безопасности и обороны в малийском переходном парламенте.
Кроме того, в Министерство иностранных дел Сенегала был вызван посол Украины Юрий Пивоваров из-за видео, которое украинское посольство разместило на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ). В этом видео Пивоваров, по мнению правительства Мали, выразил «недвусмысленную и безоговорочную поддержку террористической атаке» на севере страны.
Как считает Бёос, теперь Украине следует беспокоиться о последствиях, так как и другие страны Африки, поддерживающие дружеские отношения с Мали и Нигером, могут отказаться от дальнейшего сотрудничества с Украиной. На его взгляд, на такой шаг может решиться Буркина-Фасо, которая наряду с Мали и Нигером входит в Конфедерацию государств Сахеля.
Сахель — обширный африканский регион с населением около 100 млн человек, на территории которого расположены пять государств: Мали, Нигер, Буркина-Фасо, Чад, Мавритания. Эта группа стран известна как Сахельская пятерка. Конфедерация государств Сахеля была создана 6 июля 2024 года, в нее входят Мали, Нигер и Буркина-Фасо.
Марина Светлова