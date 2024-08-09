Токаев обозначил ряд задач для развития Центральной Азии

Сегодня мы наблюдаем опасную эрозию фундаментальных основ системы международных отношений. В этих условиях главной задачей остается сохранение мира и стабильности в нашем регионе. Очевидно, что преодоление современных вызовов и угроз возможно только через укрепление политического диалога и мер доверия между нашими государствами. В этом ключе с удовлетворением отмечаю плодотворные взаимные визиты, совершенные за последний год. Они подчеркивают высокий уровень регионального взаимодействия, основанного на дружбе, добрососедстве и союзничестве наших стран. При этом важно, что в рамках региональной кооперации мы планомерно наращиваем всестороннее взаимодействие с внешними партнерами. Интерес ведущих стран мира к формату «Центральная Азия плюс» является ярким тому подтверждением.