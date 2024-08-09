Российский премьер-министр дал поручения по новосибирскому и алтайским проектам

Поручения касаются развития транспортной инфраструктуры. Так, федеральным министерствам транспорта и финансов предстоит определиться с финансированием строительства первого этапа восточного обхода Новосибирска для ввода его в эксплуатацию в 2025 году. Кроме того, от этих двух министерств ждут предложений, касающихся реализации следующих этапов обхода. Минтрансу РФ также поручено обеспечить реконструкцию участка Чуйского тракта в республике Алтай с обходами сел Соузга и Манжерок.
Сразу пять ведомств должны завершить работу по заключению концессионного соглашения по реконструкции аэродромной инфраструктуры аэропорта Горно-Алтайска. В их числе, Минтранс, Минфин, Минэкономразвития, а также Федеральная антимонопольная служба и Росавиация.
Как писал «Ъ-Сибирь», Михаил Мишустин посетил Новосибирскую область и Республику Алтай в июле в ходе продолжительной поездки по Дальнему Востоку и Сибири. В ходе встречи с премьер-министром врио главы Горного Алтая Андрей Турчак просил, в частности, о федеральной финансовой поддержке создания объединенного модульного приемного покоя Республиканской больницы, строительства школы № 7.