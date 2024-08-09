Восточная Европа сталкивается с кризисом кадров в вооруженных силах

Румыния начала кампанию по набору, поскольку последние данные показали, что 43% офицерских и 23% рядовых должностей остаются вакантными. В стране имеется четыре батареи противоракетной обороны Patriot, только из которых две находятся в рабочем состоянии. Румыния также закупила истребители F-16, но испытывает дефицит подготовленных пилотов для их эксплуатации.