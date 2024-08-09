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Восточная Европа сталкивается с кризисом кадров в вооруженных силах

Страны Восточной Европы, такие как Польша, Венгрия, Румыния и Словакия, сталкиваются с трудностями при наборе новых солдат и удержании опытных кадров, сообщает Reuters. По данным агентства, эти проблемы характерны и для западноевропейских стран-членов НАТО.

Источник: AP 2023

На протяжении многих лет Чешская Республика не могла достичь поставленных целей по набору и сражалась за поддержание необходимой численности войск. Это привело к недоукомплектованности армейских частей и снижению их боеготовности, говорится в статье Reuters.

Мы считаем, что вероятность российской агрессии против нас не исключена… в течение нескольких лет. Поэтому мы должны быть уверены, что можем рассчитывать на определенное количество солдат и возможностей.

Томаш Копечны
бывший замминистра обороны Чехии, спецпредставитель Праги по вопросам восстановления Украины (цитата по «RTVI»)

Правительства восточноевропейских стран вынуждены прибегать к цифровым маркетинговым кампаниям, увеличению надбавок для военнослужащих и снижению медицинских требований к новобранцам, как это делает Министерство обороны Чехии с 1 сентября.

На фоне низкого уровня безработицы основная сложность заключается в привлечении молодежи на военную службу, которая предлагает меньшую заработную плату по сравнению с частным сектором.

Первый заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил Польши генерал-майор Кароль Дымановский отметил, что проблема связана с высокой конкуренцией на рынке труда.

В Польше правительство и армия заявили о достижении целевых показателей по набору новобранцев и намерении увеличить их лимиты, но критики сомневаются в реалистичности планов по созданию армии численностью 300 тысяч человек.

Крупнейшая страна Восточной Европы также стремится повысить расходы на оборону до почти 5% ВВП и запустила кампанию «Каникулы с армией», предлагающую 28-дневную базовую подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет.

Несмотря на увеличение числа новобранцев, по данным Министерства обороны Польши, в 2023 году рекордное количество профессиональных солдат — 9 тысяч человек — покинули службу.

Дымановский назвал это «естественным процессом», однако полковник Богдан Сова, глава Управления организации и набора в Генеральном штабе Польши, признал наличие проблемы и отметил, что многие военные уходят через несколько лет службы. В ответ было решено создать новые финансовые стимулы для удержания кадров.

Венгрия также активизировала свои усилия, запустив медиакампанию для привлечения новых солдат, включая телесериал на военную тематику, который выйдет к концу 2024 года.

Румыния начала кампанию по набору, поскольку последние данные показали, что 43% офицерских и 23% рядовых должностей остаются вакантными. В стране имеется четыре батареи противоракетной обороны Patriot, только из которых две находятся в рабочем состоянии. Румыния также закупила истребители F-16, но испытывает дефицит подготовленных пилотов для их эксплуатации.

Источник в румынском оборонном ведомстве заявил, что необходимо рассмотреть возможность изменения законодательства, чтобы удержать солдат на службе не только в Румынии, но и в других странах.

Нина Лютикова

НАТО