На протяжении многих лет Чешская Республика не могла достичь поставленных целей по набору и сражалась за поддержание необходимой численности войск. Это привело к недоукомплектованности армейских частей и снижению их боеготовности, говорится в статье Reuters.
Мы считаем, что вероятность российской агрессии против нас не исключена… в течение нескольких лет. Поэтому мы должны быть уверены, что можем рассчитывать на определенное количество солдат и возможностей.
Правительства восточноевропейских стран вынуждены прибегать к цифровым маркетинговым кампаниям, увеличению надбавок для военнослужащих и снижению медицинских требований к новобранцам, как это делает Министерство обороны Чехии с 1 сентября.
На фоне низкого уровня безработицы основная сложность заключается в привлечении молодежи на военную службу, которая предлагает меньшую заработную плату по сравнению с частным сектором.
В Польше правительство и армия заявили о достижении целевых показателей по набору новобранцев и намерении увеличить их лимиты, но критики сомневаются в реалистичности планов по созданию армии численностью 300 тысяч человек.
Крупнейшая страна Восточной Европы также стремится повысить расходы на оборону до почти 5% ВВП и запустила кампанию «Каникулы с армией», предлагающую 28-дневную базовую подготовку для граждан в возрасте от 18 до 35 лет.
Дымановский назвал это «естественным процессом», однако полковник Богдан Сова, глава Управления организации и набора в Генеральном штабе Польши, признал наличие проблемы и отметил, что многие военные уходят через несколько лет службы. В ответ было решено создать новые финансовые стимулы для удержания кадров.
Румыния начала кампанию по набору, поскольку последние данные показали, что 43% офицерских и 23% рядовых должностей остаются вакантными. В стране имеется четыре батареи противоракетной обороны Patriot, только из которых две находятся в рабочем состоянии. Румыния также закупила истребители F-16, но испытывает дефицит подготовленных пилотов для их эксплуатации.
Источник в румынском оборонном ведомстве заявил, что необходимо рассмотреть возможность изменения законодательства, чтобы удержать солдат на службе не только в Румынии, но и в других странах.
Нина Лютикова