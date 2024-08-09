Леонид Слуцкий стал кандидатом в депутаты Госсовета Крыма

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий возглавил список кандидатов от партии на выборах в Госсовет Республики Крым. Информация об этом содержится на сайте Центральной избирательной комиссии.
Вторым местом в списке значится депутат Госсовета Светлана Шабельникова.
Выборы 75 депутатов крымского парламента состоятся 8 сентября. Голосование пройдет по смешанной системе (часть парламентариев будут избирать по партийным спискам, часть — по мажоритарным одномандатным округам).
Ранее республиканская Избирательная комиссия утвердила списки кандидатов от семи политических партий на выборах в Госсовет РК, в частности ЛДПР, Российской экологической партии «Зеленые», «Новые люди», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», КПРФ, «Единой России», регионального отделения «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».
По данным Избиркома Крыма, по состоянию на 1 июля в республике зарегистрировано 1 473 098 избирателей.