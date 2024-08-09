В Северной столице спустили на воду корабль «Афанасий Иванников»

В церемонии принял участие главнокомандующий Военно-морским флотом Александр Моисеев.
Тральщику присвоено имя Героя Советского Союза Афанасия Иванникова. Корабль нового поколения минно-тральных сил предназначен для борьбы с морскими минами, которые он может обнаруживать как в воде морских акваторий, так и в морском грунте, не входя в опасную зону. «Афанасий Иванников» способен развивать скорость около 16 узлов, его водоизмещение составляет примерно 890 тонн, экипаж состоит из 44 человек.
«Сегодня важное, значимое событие в жизни корабля Военно-морского флота, морского тральщика проекта 12700 “Афанасия Иванникова”. Это не только праздник корабля, экипажа. В первую очередь это значимое событие для тех, кто создает, строит такие корабли. У меня есть убежденность, что этот корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах нашего государства», — цитирует ТАСС адмирала Александра Моисеева.