В Северной столице спустили на воду корабль «Афанасий Иванников»

«Сегодня важное, значимое событие в жизни корабля Военно-морского флота, морского тральщика проекта 12700 “Афанасия Иванникова”. Это не только праздник корабля, экипажа. В первую очередь это значимое событие для тех, кто создает, строит такие корабли. У меня есть убежденность, что этот корабль уже в этом году будет служить на северных рубежах нашего государства», — цитирует ТАСС адмирала Александра Моисеева.