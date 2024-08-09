В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов

«Установить на 2024 год запрет на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на территории Севастополя, иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности», — сказано в документе.
В частности, мигранты не смогут трудиться в образовании, здравоохранении, торговле, науке. Их труд запрещается задействовать в производстве и продаже продуктов, лекарственных препаратов, одежды, электрооборудования, на лесозаготовке, в отраслях рыболовства, добычи полезных ископаемых, обработки древесины, полиграфии и деятельности водного транспорта. Также иностранцы не смогут работать на почте и в курьерских доставках, снимать кино и телепередачи, разрабатывать компьютерное программное обеспечение, работать в области права и бухгалтерского учета, в туристических агентствах и так далее.
Норма вступает в силу в течение десяти дней с момент опубликования указа. На исполнение требований документа работодателям дается четыре месяца.
Власти Крыма также ранее установили запрет на привлечение иностранцев, работающих на основании патентов, в определенные сферы, включая производство пищевых продуктов и напитков, розничную торговлю и образование. Принятые меры призваны не допустить бесконтрольное нахождение трудовых мигрантов на территории региона. Теперь республика планирует выйти с инициативой на федеральный уровень.