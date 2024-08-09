В Севастополе введен запрет на трудоустройство мигрантов

В частности, мигранты не смогут трудиться в образовании, здравоохранении, торговле, науке. Их труд запрещается задействовать в производстве и продаже продуктов, лекарственных препаратов, одежды, электрооборудования, на лесозаготовке, в отраслях рыболовства, добычи полезных ископаемых, обработки древесины, полиграфии и деятельности водного транспорта. Также иностранцы не смогут работать на почте и в курьерских доставках, снимать кино и телепередачи, разрабатывать компьютерное программное обеспечение, работать в области права и бухгалтерского учета, в туристических агентствах и так далее.