Губернатор Пермского края раскритиковал минсоцразвития за сроки предоставления выплат при рождении ребенка

«В нормативном документе установлен предельный срок обращения за выплатой — шесть месяцев. Хочется спросить: вы нормальные? Зачем мы это все делаем? Такое чувство, что люди, которые это писали, в каком-то космосе живут. Коллеги, попрошу иногда мозг включать. Извините, что тут публичной выволочкой занимаюсь, но если в семье прибавление, то пусть через год-два обратятся. Всякие жизненные ситуации бывают: дети болеют, трудности в семье — разные бывают истории. Нельзя устанавливать такие ограничения — срочно меняйте порядки», — заявил Дмитрий Махонин на заседании регионального правительства.