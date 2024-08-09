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Байден разочарован действиями правительства Грузии

ТБИЛИСИ, 9 авг — РИА Новости. Президент США Джо Байден направил письмо главе государства Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил разочарование «антидемократическими действиями» грузинского правительства в связи с принятием закона об иноагентах, сообщила в соцсетях сама Зурабишвили.

Источник: AP 2023

Американский президент отправил письмо своей грузинской коллеге по случаю 16-й годовщины начала боевых действий в Южной Осетии, в ходе которых российская армия защитила республику и нанесла поражение грузинским войскам.

«Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление… Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах кремлевского стиля и лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии», — говорится в письме.

Госсекретарь США Энтони Блинкен 31 июля сообщил, что США приостанавливают программу финансовой помощи Грузии в связи с принятием в стране закона об иноагентах. По той же причине ранее ЕС приостановил финансирование минобороны Грузии.

Байден Джо
закон