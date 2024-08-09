Байден разочарован действиями правительства Грузии

«Хочу отметить волю грузинского народа, который продолжает выражать свое евроатлантическое стремление… Я разочарован антидемократичными действиями правительства Грузии, примером которого является закон об иноагентах кремлевского стиля и лживые заявления официальных лиц правительства Грузии, что не соответствует нормам членства в Евросоюз и НАТО. Несмотря на эти шаги, мы остаемся приверженными евроатлантической интеграции Грузии», — говорится в письме.