Омский губернатор рассказал о собранном для Курской области гуманитарном грузе

«Сформировали 20-тонный гуманитарный груз для жителей Курской области. Это продукты питания, питьевая вода, медикаменты, а также генераторы. Планируем, что уже во вторник груз будет доставлен», — сообщил губернатор.
Виталий Хоценко также добавил, что находится на постоянной связи с правительством Курской области, которая сильно пострадала в результате террористической атаки ВСУ.
«Сейчас самое главное — помочь и подержать людей, которые подверглись атаке со стороны украинских террористов», — уточнил руководитель региона.
Напомним, что жители приграничных районов России смогут бесплатно получить помощь психолога. Обратиться за помощью могут мирные жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий. Они смогут получить развернутый комментарий по своей проблеме или же полноценную консультацию медицинского психолога. Обращение на 100% анонимно.