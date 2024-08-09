Колумбус
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский губернатор рассказал о собранном для Курской области гуманитарном грузе

ОМСК, 9 августа, ФедералПресс. Губернатор Омской области Виталий Хоценко рассказал о том, что жители региона собрали гуманитарный груз, который будет отправлен в Курскую область.

«Сформировали 20-тонный гуманитарный груз для жителей Курской области. Это продукты питания, питьевая вода, медикаменты, а также генераторы. Планируем, что уже во вторник груз будет доставлен», — сообщил губернатор.

Виталий Хоценко также добавил, что находится на постоянной связи с правительством Курской области, которая сильно пострадала в результате террористической атаки ВСУ.

«Сейчас самое главное — помочь и подержать людей, которые подверглись атаке со стороны украинских террористов», — уточнил руководитель региона.

Напомним, что жители приграничных районов России смогут бесплатно получить помощь психолога. Обратиться за помощью могут мирные жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий. Они смогут получить развернутый комментарий по своей проблеме или же полноценную консультацию медицинского психолога. Обращение на 100% анонимно.