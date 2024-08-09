Омский губернатор рассказал о собранном для Курской области гуманитарном грузе

Напомним, что жители приграничных районов России смогут бесплатно получить помощь психолога. Обратиться за помощью могут мирные жители Курской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областей, ДНР, ЛНР и других приграничных территорий. Они смогут получить развернутый комментарий по своей проблеме или же полноценную консультацию медицинского психолога. Обращение на 100% анонимно.