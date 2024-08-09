Токаев созвонился с премьер-министром Японии

Касым-Жомарт Токаев выразил слова солидарности японскому народу в связи с произошедшим накануне землетрясением в Японии и выразил надежду, что это не повлечет за собой серьезных последствий.
«В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога “Центральная Азия + Япония. Глава государства с пониманием воспринял решение о переносе запланированного визита”.
Собеседники обсудили текущее состояние и перспективы развития казахско-японских отношений, а также обменялись мнениями по вопросам межрегионального взаимодействия.
Сегодня, 9 августа, премьер-министр Фумио Кишида должен был прилететь в Астану для участия в первом саммите диалога «Центральная Азия + Япония», но отменил поездку из-за сильного землетрясения в Японии.