Токаев созвонился с премьер-министром Японии

«В свою очередь Фумио Кишида с сожалением сообщил о вынужденном решении перенести сроки своего официального визита в Казахстан, в том числе для участия в первом саммите диалога “Центральная Азия + Япония. Глава государства с пониманием воспринял решение о переносе запланированного визита”.