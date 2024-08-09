Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, торжественная церемония вручения состоялась 9 августа в Астане в рамках шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.
«Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития», — подчеркнул в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.
Глава государства отметил, что благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, он становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг..
Глава нашего государства особо подчеркнул, что в результате системной реализации важных инициатив и решений процесс сближения стран региона приобрел устойчивый, последовательный и необратимый характер.
Шавкат Мирзиёев заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана.