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Президент Узбекистана стал кавалером Почетного знака глав государств Центральной Азии

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президенту Узбекистана вручили почетный знак глав государств стран Центральной Азии за выдающиеся заслуги в развитии дружбы, добрососедства и взаимопонимания между государствами региона, передает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Как сообщает пресс-служба президента Узбекистана, торжественная церемония вручения состоялась 9 августа в Астане в рамках шестой Консультативной встречи глав государств Центральной Азии.

«Благодаря политической воле и совместным усилиям сегодня Центральная Азия становится пространством добрососедства, взаимовыгодного сотрудничества и устойчивого развития», — подчеркнул в своем выступлении Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что благодаря укреплению международной субъектности и высокой привлекательности региона, он становится центром экономической активности, транспортно-коммуникационным мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг..

Глава нашего государства особо подчеркнул, что в результате системной реализации важных инициатив и решений процесс сближения стран региона приобрел устойчивый, последовательный и необратимый характер.

Шавкат Мирзиёев заверил, что превращение Центральной Азии в мирный и процветающий регион будет всегда приоритетной целью внешней политики Узбекистана.

Шавкат Мирзиеев