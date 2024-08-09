Москва призвала к деэскалации напряженности между Ираном и Израилем

Москва обращает внимание сторон на необходимость воздержаться от действий, способных привести к эскалации конфликта между Ираном и Израилем. Об этом сообщил заместитель главы МИД России Михаил Богданов.
Со всеми (в контакте. — Прим. ред.). Мы за то, чтобы деэскалация была. Мы призываем всех, я вчера встречался с послом Израиля. Всех призываем к тому, что нужно воздержаться от дальнейшей эскалации, которая грозит катастрофой для всех стран региона. Надо искать политические решения проблем.
Дипломат также напомнил о визите секретаря Совета Безопасности Сергея Шойгу в Иран в начале августа.
Что касается возможности Тегерана воздержаться от ответа Тель-Авиву, Богданов отметил, что это не зависит от Москвы.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании. 31 июля движение объявило о смерти своего лидера в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда тот прибыл для участия в инаугурации нового президента Ирана. ХАМАС возложил ответственность за убийство на Тель-Авив и Вашингтон.
Представители ЦАХАЛ, в свою очередь, заявили, что не комментируют сообщения в СМИ о гибели Хании, а израильским министрам, по данным газеты The Jerusalem Post, было указано не высказываться по этому поводу.
Между тем, как сообщала на прошлой неделе газета The New York Times, верховный лидер Ирана Али Хаменеи приказал нанести непосредственный удар по Израилю в ответ на убийство Хании.
Позднее на заседании Совета Безопасности ООН постпред Исламской Республики Иран Амир Саид Ирвани отметил, что в соответствии с нормами международного права Тегеран оставляет за собой право на самооборону и может ответить на убийство Хании в то время, когда сочтет это необходимым.
Нина Лютикова