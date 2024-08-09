Москва призвала к деэскалации напряженности между Ираном и Израилем

Со всеми (в контакте. — Прим. ред.). Мы за то, чтобы деэскалация была. Мы призываем всех, я вчера встречался с послом Израиля. Всех призываем к тому, что нужно воздержаться от дальнейшей эскалации, которая грозит катастрофой для всех стран региона. Надо искать политические решения проблем.