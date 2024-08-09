В Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область

— После того как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели, — заявил парламентарий.
Кроме того, политик отметил необходимость создания санитарной зоны, которая защитит жителей страны.
— При этом важно учитывать возможности переданного Украине вооружения. Так, если ракета может преодолеть расстояние в 200 километров, то санитарная зона должна быть соответствующей, — подчеркнул Водолацкий.
Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не повернут ситуацию в пользу Киева. Он напомнил про Abrams и Leopard, которые не позволили ВСУ продвинуться вперед, несмотря на их мощность.
— Мы сегодня отрабатываем ряд методик, которые позволят нам не допускать ракеты до границ Российской Федерации, — отметил Водолацкий в беседе с ИА «НСН».
Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Отмечается, что состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии. В повестке — обстановка, сложившаяся в Курской области.