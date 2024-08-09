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В Госдуме назвали два главных вывода после атаки ВСУ на Курскую область

Вторжение Вооруженных сил Украины в Курскую область поставило точку в возможности проведения мирных переговоров, а также подтвердило необходимость создания санитарной зоны в интересах жителей. Об этом в пятницу, 9 августа, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Источник: РИА "Новости"

— После того как террористы зашли на территорию Курской области, вопрос о переговорах должен сняться, потому что с подонками переговоры вести нельзя. Им нельзя верить, у них совсем другие планы и цели, — заявил парламентарий.

Кроме того, политик отметил необходимость создания санитарной зоны, которая защитит жителей страны.

— При этом важно учитывать возможности переданного Украине вооружения. Так, если ракета может преодолеть расстояние в 200 километров, то санитарная зона должна быть соответствующей, — подчеркнул Водолацкий.

Депутат считает, что поставки истребителей F-16 не повернут ситуацию в пользу Киева. Он напомнил про Abrams и Leopard, которые не позволили ВСУ продвинуться вперед, несмотря на их мощность.

— Мы сегодня отрабатываем ряд методик, которые позволят нам не допускать ракеты до границ Российской Федерации, — отметил Водолацкий в беседе с ИА «НСН».

Обстановка в Курской области признана чрезвычайной ситуацией федерального характера. Отмечается, что состоялось внеочередное заседание правительственной комиссии. В повестке — обстановка, сложившаяся в Курской области.

Госдума
переговоры