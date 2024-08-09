Касым-Жомарт Токаев провел встречу с Президентом Туркменистана

— Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. Хотел бы выразить Вам благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей. Правительства работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов. Для этого у наших стран имеются все возможности. На стадии реализации находится ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях. Создаются благоприятные условия для взаимного культурно-гуманитарного обмена, — подчеркнул Глава нашего государства.