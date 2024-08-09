Белорусская делегация примет участие в форуме «Армия»

В комитете отметили, что оружейники из Беларуси покажут большое количество натурных образцов и макетов своей продукции. В их числе — средства подвижности и отображения информации, дроны, средства связи и автоматизированного управления, радиолокационные и зенитно-ракетные комплексы, средства разведки и РЭБ, РСЗО, прицельные комплексы и другие изделия.