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Белорусская делегация примет участие в форуме «Армия»

МИНСК, 9 авг — Sputnik. Беларусь примет активное участие в международном военно-техническом форуме «Армия» в России, сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома республики.

Источник: Telegram / Госкомвоенпром

Уточняется, что форум пройдет с 12 по 14 августа в Конгрессно-выставочном центре «Патриот», на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка.

«Возглавит белорусскую делегацию председатель Госкомвоенпрома Дмитрий Пантус», — говорится в сообщении.

В комитете отметили, что оружейники из Беларуси покажут большое количество натурных образцов и макетов своей продукции. В их числе — средства подвижности и отображения информации, дроны, средства связи и автоматизированного управления, радиолокационные и зенитно-ракетные комплексы, средства разведки и РЭБ, РСЗО, прицельные комплексы и другие изделия.

Кроме того, в рамках быстро набирающего оборота военно-технического сотрудничества Беларуси и РФ, участие представителей ВПК республики в «Армии» позволит решить «задачи максимальной кооперации научного и производственного сообществ братских государств», которые направлены на создание и совершенствование современных образцов высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения.

Ожидается, что председатель Госкомвоенпрома проведет ряд важных встреч с коллегами из РФ и дружественных стран в интересах дальнейшего развития ВТС.