Согласно The Global Times, выбор времени для этой атаки неслучаен. В основном он объясняется сменой российского военного руководства и ротацией военнослужащих на передовой, считает Цуй Хэн, научный сотрудник Китайского национального института международного обмена ШОС и судебного сотрудничества.
Учитывая, что на Западе раздаются призывы к переговорам с Россией, Украина хочет продемонстрировать свои возможности на поле боя и решимость на данном этапе.
Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в среду заявил, что США планируют запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ в Курской области. При этом он подчеркнул, что «политика в части применения оружия США никак не изменилась».
Его мнение разделяет профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Он считает, что атака на российские города стала результатом подливания масла в огонь со стороны США. Действия США препятствуют мирному урегулированию кризиса вопреки воле мирового большинства, отметил Ли.
Марина Светлова