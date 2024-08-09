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Атака Курской области разбивает надежды на мирные переговоры

Крупномасштабная провокация со стороны Украины и поддержка Западом ее действий в Курской области усугубляют военный конфликт и отодвигают возможность мирных переговоров, над достижением которых так упорно трудилось международное сообщество, пишет The Global Times.

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Согласно The Global Times, выбор времени для этой атаки неслучаен. В основном он объясняется сменой российского военного руководства и ротацией военнослужащих на передовой, считает Цуй Хэн, научный сотрудник Китайского национального института международного обмена ШОС и судебного сотрудничества.

Учитывая, что на Западе раздаются призывы к переговорам с Россией, Украина хочет продемонстрировать свои возможности на поле боя и решимость на данном этапе.

Цуй Хэн
научный сотрудник Китайского национального института международного обмена ШОС и судебного сотрудничества

Официальный представитель Белого дома Джон Кирби в среду заявил, что США планируют запросить разъяснения у Киева относительно атаки ВСУ в Курской области. При этом он подчеркнул, что «политика в части применения оружия США никак не изменилась».

По мнению Цуя, США в очередной раз продемонстрировали «лицемерную двуличность», заявив, что сдерживают применение американского оружия, а на самом деле продолжают оказывать Киеву финансовую и военную поддержку.

Его мнение разделяет профессор Китайского университета иностранных дел Ли Хайдун. Он считает, что атака на российские города стала результатом подливания масла в огонь со стороны США. Действия США препятствуют мирному урегулированию кризиса вопреки воле мирового большинства, отметил Ли.

Марина Светлова