Волгоградцы готовы принять курян и восстанавливать пострадавший регион

Дополнительную поддержку пострадавшей от атаки ВСУ Курской области предложил волгоградский губернатор Андрей Бочаров. Глава региона заявил, что область готова принять и разместить у себя жителей районов, которые особенно пострадали.
Кроме того, волгоградцы намерены принять активное участие в восстановлении территории. Предстоит определиться только, в каком из разрушенных населенных пунктов будут работать специалисты.
«Там зима наступает намного раньше, чем у нас, поэтому задача очень актуальна. Надо сразу же определиться, что нам необходимо будет устранить, поработать по освещению, дорогам, подготовке всего коммунального сектора к холодному времени года», — подчеркнул Бочаров. Утром 9 августа гуманитарный конвой отправился из Волгограда в Курскую область.