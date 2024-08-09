Волгоградцы готовы принять курян и восстанавливать пострадавший регион

«Там зима наступает намного раньше, чем у нас, поэтому задача очень актуальна. Надо сразу же определиться, что нам необходимо будет устранить, поработать по освещению, дорогам, подготовке всего коммунального сектора к холодному времени года», — подчеркнул Бочаров. Утром 9 августа гуманитарный конвой отправился из Волгограда в Курскую область.