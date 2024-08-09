Жители Курской области могут подать заявки на оказание материальной помощи в Воронеже

Жители Курской области, прибывающие в Воронеж самостоятельно, могут оставить информацию о проблемных вопросах круглосуточно по телефону дежурного в управлении ГО и ЧС по Воронежу: 8 (473) 222 33 12. Заявки будут оперативно передаваться структурным подразделениям с последующей обратной связью заявителям по их решениям, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.