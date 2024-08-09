Жители Курской области могут подать заявки на оказание материальной помощи в Воронеже

Жители приграничных районов Курской области, вынужденные покинуть свои дома, могут подать заявки на оказание материальной помощи на предметы первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области в пятницу, 9 августа.
Прием обращений организован на базе благотворительной общественной организации «Общие дети»: улица Героев Сибиряков, 79, 1-й подъезд, 1-й этаж. Телефон: 8 (473) 222 01 52.
Жители Курской области, прибывающие в Воронеж самостоятельно, могут оставить информацию о проблемных вопросах круглосуточно по телефону дежурного в управлении ГО и ЧС по Воронежу: 8 (473) 222 33 12. Заявки будут оперативно передаваться структурным подразделениям с последующей обратной связью заявителям по их решениям, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.
К оказанию помощи курянам подключились не только общественники, но и органы госвласти. Поздним вечером четверга, 8 августа, в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского детского дома Курской области. Ребят разместили в двух спецучреждениях.
Воронежская область одной из первых подключилась к оказанию помощи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. В регионе организован сбор средств, а также гуманитарной помощи.