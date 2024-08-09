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Жители Курской области могут подать заявки на оказание материальной помощи в Воронеже

Прием обращений организован на базе благотворительной организации «Общие дети».

Жители приграничных районов Курской области, вынужденные покинуть свои дома, могут подать заявки на оказание материальной помощи на предметы первой необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Воронежской области в пятницу, 9 августа.

Прием обращений организован на базе благотворительной общественной организации «Общие дети»: улица Героев Сибиряков, 79, 1-й подъезд, 1-й этаж. Телефон: 8 (473) 222 01 52.

Жители Курской области, прибывающие в Воронеж самостоятельно, могут оставить информацию о проблемных вопросах круглосуточно по телефону дежурного в управлении ГО и ЧС по Воронежу: 8 (473) 222 33 12. Заявки будут оперативно передаваться структурным подразделениям с последующей обратной связью заявителям по их решениям, сообщили в пресс-службе мэрии Воронежа.

К оказанию помощи курянам подключились не только общественники, но и органы госвласти. Поздним вечером четверга, 8 августа, в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского детского дома Курской области. Ребят разместили в двух спецучреждениях.

Воронежская область одной из первых подключилась к оказанию помощи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. В регионе организован сбор средств, а также гуманитарной помощи.