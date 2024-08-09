Губернатор Александр Гусев: более 200 жителей приграничных районов Курской области приедут в Воронеж

— Первый автобус из Воронежа на 40 мест уже прибыл в Курск, другие еще находятся в пути. Колонну с курянами сопроводят экипажи ГИБДД, сотрудники учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», представители социальных служб города. Около половины прибывших соседей мы разместим в Воронеже, остальных — в районах области. Так мы сможем обеспечить гостям наилучшие условия проживания. Пункты временного размещения уже готовы, — написал глава региона.