Губернатор Александр Гусев: более 200 жителей приграничных районов Курской области приедут в Воронеж

В пятницу, 9 августа, в Воронежскую область прибудут еще более 200 жителей приграничных районов Курской области. Об этом сообщил в своем telegram-канале губернатор Александр Гусев.
— Первый автобус из Воронежа на 40 мест уже прибыл в Курск, другие еще находятся в пути. Колонну с курянами сопроводят экипажи ГИБДД, сотрудники учреждения «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области», представители социальных служб города. Около половины прибывших соседей мы разместим в Воронеже, остальных — в районах области. Так мы сможем обеспечить гостям наилучшие условия проживания. Пункты временного размещения уже готовы, — написал глава региона.
Губернатор добавил, что региональные власти сделают все, чтобы наши соседи чувствовали себя в Воронежской области в безопасности и комфорте.
— И, конечно же, вместе со всеми воронежцами продолжим помогать курянам. Благодарю всех, кто включился в сбор средств и предметов первой необходимости. Вместе мы преодолеем любые трудности и победим! — отметил Александр Гусев.
Напомним, поздним вечером четверга, 8 августа, в Воронежскую область прибыли 35 детей из Беловского детского дома Курской области. Ребят разместили в двух спецучреждениях.
Воронежская область одной из первых подключилась к оказанию помощи жителям Курской области, пострадавшим от обстрелов со стороны Украины. В регионе организован сбор средств, а также гуманитарной помощи.