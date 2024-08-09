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В Петербурге организовали сбор гумпомощи для Липецкой и Курской областей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Сбор гуманитарной помощи для жителей Липецкой и Курской областей, пострадавших от действий ВСУ, организован в Петербурге, сообщила пресс-служба правительства города со ссылкой на губернатора Александра Беглова.

«В трудные моменты мы, как никогда, ощущаем наше единство. Российские регионы всегда помогали друг другу. Вместе мы справимся со сложной ситуацией», — сказал Беглов.

Он отметил, что по его поручению в Петербурге организован сбор гуманитарной помощи для пострадавших жителей Липецкой и Курской областей.

В результате ночной атаки беспилотников на Липецкую область произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. Губернатор Игорь Артамонов сообщал об эвакуации Копцевых хуторов, Федоровки, Яковлевки и Тынковки, а также об отключении электроснабжения и остановке движения пассажирского транспорта. Пострадали девять человек. Минобороны заявило о сбитых в регионе 19 украинских БПЛА.