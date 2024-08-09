Лукашенко предложили в Шкловском районе создать крупный агрокомбинат, но он не стал торопиться с решением

Речь идет о развитии агрохолдинга «Купаловское» с участием в новой интеграционной структуре ОАО «Александрийское», ЗАО «АСБ-Агро Городец» и ОАО «Шкловский маслодельный завод». Последние три предприятия входят в структуру Управления делами Президента Беларуси.
«Мы предлагаем это объединить в одну структуру, — доложил управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров. — В случае вашего согласия мы заберем “Купаловское” в структуру Управления делами. Этого на первом этапе будет достаточно. Я считаю, что мы придем к агрокомбинату, где будет жесткая централизация. Мы более подробно изучили опыт агрокомбината “Дзержинский”. Мне очень нравится эта структура. Но к этой структуре надо подойти. За счет концентрации ресурсов, оптимизации ресурсов у нас на ровном месте будет эффект».
Александр Лукашенко спросил, не могут ли эти предприятия работать, как сейчас, отдельно. Его заверили, что это возможно, но не даст нужного эффекта.
«Я не могу спорить с этим. Только чтобы это не было рождено в кабинетах в Минске. Чтобы это было проанализировано со всех сторон. Если вы и предрайисполкома считаете, что это даст результат, и мы по мясу загрузим собственные мощности здесь и на Оршу лишнее отдадим…», — отметил глава государства.
После дополнительного обсуждения ряда моментов Александр Лукашенко озвучил следующее решение: «Давайте договоримся, что вы еще раз продумаете этот вопрос. И желательно, чтобы была не единая точка зрения, а хоть кто-то сомневался. Я не спорю, что надо объединить потоки сырья. И надо объединить каким-то образом потоки финансовые. Производство, переработка и торговля. Если еще будет задействована торговля… А мы это можем сделать в Беларуси однозначно, ну и Россия у нас купит этот продукт. Главное — это производство. Мы должны получить максимум отсюда».
В настоящее время хозяйство «Александрийское» является самым крупным и многоотраслевым предприятием в Шкловском районе, и его особенностью является наличие собственных перерабатывающих мощностей, что на сегодня является ключевым фактором развития агропромышленного производства. Эти перерабатывающие мощности нужно модернизировать и создавать новые. Помимо реконструкции и модернизации действующих производств запланировано строительство нового молокоперерабатывающего завода.
Вторая ключевая задача — обеспеченность животноводческого комплекса собственными кормами, а также всех перерабатывающих мощностей предприятия гарантированными объемами сырья.
Как доложили Президенту, в настоящее время между предприятиями Шкловского района (участниками агрохолдинга «Купаловское», «Александрийское», «АСБ-Агро Городец» и Шкловский маслодельный завод) существуют товарно-сырьевые связи, но при этом каждое из них ориентировано на закрытие в первую очередь своих потребностей. Предлагается рассмотреть вариант объединения предприятий в единую интеграционную структуру — агрокомбинат. Ресурсный потенциал этого агрокомбината будет внушительным: площадь сельхозугодий почти 43 тыс. га, или 59% площади сельхозорганизаций района.
Предполагается, что объединение названных предприятий в единую структуру позволит на первом этапе после оптимизации посевных площадей обеспечить к 2028 году отрасль животноводства практически под полную потребность кормами собственного производства, в том числе зерном. Будет решен вопрос с обеспечением мясоперерабатывающего комплекса ОАО «Александрийское» и нового молокоперерабатывающего предприятия гарантированным и качественным сырьем.
Новую интеграционную структуру, если Александр Лукашенко поддержит это предложение, планируется создать в 2 этапа. На первом этапе в 2024—2028 годах агрохолдинг «Купаловский» перейдет в подчинение Управлению делами Президента и в его состав войдут «Александрийское», «АСБ-Агро Городец» и Шкловский маслодельный завод.
В последующем на втором этапе предлагается создать вертикально интегрированную структуру — агрокомбинат, который будет функционировать как единая технологическая цепочка по производству и реализации агропромышленной продукции с высокой добавленной стоимостью.
Речь на совещании также шла о решении жилищного вопроса для закрепления кадров в агрокомбинате и в целом наведении во всех хозяйствах порядка, повышении эффективности работы.