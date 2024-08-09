Лукашенко предложили в Шкловском районе создать крупный агрокомбинат, но он не стал торопиться с решением

«Мы предлагаем это объединить в одну структуру, — доложил управляющий делами Президента Беларуси Юрий Назаров. — В случае вашего согласия мы заберем “Купаловское” в структуру Управления делами. Этого на первом этапе будет достаточно. Я считаю, что мы придем к агрокомбинату, где будет жесткая централизация. Мы более подробно изучили опыт агрокомбината “Дзержинский”. Мне очень нравится эта структура. Но к этой структуре надо подойти. За счет концентрации ресурсов, оптимизации ресурсов у нас на ровном месте будет эффект».

Александр Лукашенко спросил, не могут ли эти предприятия работать, как сейчас, отдельно. Его заверили, что это возможно, но не даст нужного эффекта.