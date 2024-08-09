Глава Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с жителями Отрадного

В пятницу, 9 августа, врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев совершил рабочую поездку в город Отрадный. По ее итогам он дал несколько важных поручений.
Первым пунктом визита стало предприятие «Таркетт», где Вячеслав Федорищев обсудил планы по созданию промышленного парка, привлечению инвесторов и ремонту дороги в промзоне. Завод производит более 100 млн кв. м напольных покрытий из ПВХ в год. Доля предприятия в производстве материалов занимает 47% по стране.
Вячеслав Федорищев также проверил ход капитального ремонта ГБОУ Гимназия «ОЦ» Гармония". Завершить работы изначально планировалось до 15 августа, однако позже срок сдвинули до 1 ноября. В процессе ремонта потребовались новые технические решения. Глава региона поручил провести анализ текущих проблем и наладить работу с подрядчиками.
Кроме того, врио губернатора посетил Сквер Победы, где выставляется почетный караул. Вячеслав Федорищев пообещал одной из участниц караула установить Вечный огонь в ее родном городе. Он также отметил, что в регионе восстановят неработающие мемориалы. Глава региона встретился с женами военнослужащих и пообещал помочь с вопросами удостоверений ветеранов боевых действий.
— Это порядок федеральный. Но у меня будет возможность докладывать руководству наши предложения по этому порядку. Самое главное — передайте список тех семей, у которых нет еще удостоверения, либо вообще не висят в базе. По этому списку индивидуально отработаю с Министерством обороны, — сказал врио губернатора.
Вячеслав Федорищев также выслушал проблемы жителей, включая ремонт дорог, нехватку спортивных помещений и вывоз мусора. Он отметил, что система обращения с ТКО будет модернизирована, а новые контейнерные площадки появятся в ближайшие годы. Проблему с выбросами на предприятии по переработке алюминия врио губернатора взял под личный контроль.
Глава региона пообещал системно решать проблемы Отрадного совместно с правительством Самарской области.
— Все, что зафиксировали по каждому району, будем предметно рассматривать, когда мы можем помочь навести там порядок, — подытожил Вячеслав Федорищев.