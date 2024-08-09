Глава Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с жителями Отрадного

— Это порядок федеральный. Но у меня будет возможность докладывать руководству наши предложения по этому порядку. Самое главное — передайте список тех семей, у которых нет еще удостоверения, либо вообще не висят в базе. По этому списку индивидуально отработаю с Министерством обороны, — сказал врио губернатора.