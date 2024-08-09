Константинов вручил награды в честь Дня строителей

«Важно, что у нас реализуются не только крупные проекты, но и малые: изменения заметны даже в самых небольших и отдалённых населенных пунктах. В республике строятся дороги, водопроводы, энергостанции, идёт газификация населенных пунктов, возводятся социальные, культурные, спортивные и другие объекты», — отметил Константинов.