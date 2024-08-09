Константинов вручил награды в честь Дня строителей

Спикер крымского парламента Крыма Владимир Константинов вручил награды и знаки отличия крымским строителям. День строителя традиционно отмечают в России 11 августа. Также Константинов поздравил коллектив «Консоль-Строй ЛТД» с 31-й годовщиной основания. Об этом сообщил председатель Государственного совета Крыма в своем Tg-канале.
«Важно, что у нас реализуются не только крупные проекты, но и малые: изменения заметны даже в самых небольших и отдалённых населенных пунктах. В республике строятся дороги, водопроводы, энергостанции, идёт газификация населенных пунктов, возводятся социальные, культурные, спортивные и другие объекты», — отметил Константинов.
Владимир Константинов считает, что впереди в Крыму предстоит реализовать очень много разных проектов.
«Уверен, что у нас все получится!», — сказал председатель Госсовета.