Беглов: Петербург готов оказать поддержку всем ветеранам и блокадникам

9 августа — 80 лет со дня окончания Ленинградской битвы. В честь этой важной для города даты губернатор Александр Беглов возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда, после чего встретился с членами общественных организаций ветеранов и блокадников. Он заявил, что петербургские власти окажут им максимальную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.