Беглов: Петербург готов оказать поддержку всем ветеранам и блокадникам

9 августа — 80 лет со дня окончания Ленинградской битвы. В честь этой важной для города даты губернатор Александр Беглов возложил цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда, после чего встретился с членами общественных организаций ветеранов и блокадников. Он заявил, что петербургские власти окажут им максимальную поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.
— Страшная блокада и великий подвиг ленинградцев навсегда останутся в истории. Сегодня как никогда важно передать память о тех событиях следующим поколениям, научить их настоящему патриотизму, верности Родине, отваге и стойкости. Сохранение памяти о подвиге героев Ленинградской битвы относится к числу безусловных приоритетов городского правительства, — отметил Беглов.
Градоначальник добавил, что правительство Северной столицы увеличит площадь Музея обороны и блокады Ленинграда, а также развернет там новую экспозицию. К слову, в текущем году учреждению удалось передать помещения в Соляном городке площадью 8,5 тысячи квадратных метров, которые ранее находились в ведомстве Минобороны.
Беглов рассказал, что по инициативе городских ветеранов и блокадников власти составили план мероприятий, посвященных грядущему 80-летию Великой Победы. По их инициативе и поручению президента Владимира Путина на Пулковских высотах также принято решение построить мемориальный комплекс. Его посвятят Ленинградской битве. Камень на месте будущего памятника заложат 12 августа.
Глава города на Неве также напомнил, что блокадники и ветераны могут принять участие в программе «Серебряный возраст». Она направлена на всестороннюю поддержку старшего поколения — от спорта до культуры. О здоровье позаботятся обновленные гериатрические учреждения.